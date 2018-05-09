В Грузии и Украине ополчились против георгиевской ленты

2018-05-09 14:14 | www.oxu.az | 9

Сотрудники Секции интересов России в Грузии смогли попасть в Парк Ваке (парк Победы), где проходят торжества в честь празднования Дня Победы, лишь после того, как сняли прикрепленные к груди георгиевские ленточки.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Как сообщается в эфире телекомпании, «у входа в парк патрулируют полицейские, сотрудники секции интересов России вошли в парк лишь после того, как сняли георгиевские ленточки».

Телекомпания распространила видеокадры, на которых видно, как люди снимают георгиевские ленты и при этом спорят с патрульной полицией.

Полицейские также не пустили в парк представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и движения «Сила в единстве», которые протестуют из-за использования коммунистической символики.

Некоторые присутствующие в парке граждане призывают правоохранителей в рамках действующей в Грузии «Хартии свободы» «наказать» участников акции «Бессмертный полк».

Двух человек с георгиевскими ленточками задержали в Одессе, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

На Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую.

Также полицейские сообщили, что задержали в городе мужчину с георгиевской ленточкой.

А.Б.

