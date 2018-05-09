В МИД Германии назвали риски выхода США из ядерной сделки по Ирану

2018-05-09 14:13 | www.trend.az | 10

Выход США из соглашения по Ирану в значительной степени дезавуирует усилия по стабилизации ситуации в регионе, заявил в среду журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

"Выход США из атомного соглашения и возобновление санкций дезавуируют, с нашей точки зрения, усилия по стабилизации в регионе не в незначительной степени", — сказал Маас, добавив, что этот шаг Вашингтона "способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам".