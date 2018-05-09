В Молдове задержаны азербайджанские киллеры - ВИДЕО

2018-05-09 14:25 | www.oxu.az | 9
Двух уроженцев Азербайджана задержали во время спецоперации в Молдове при попытке сбежать из Украины в Турцию.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на молдавские СМИ.
Операция по задержанию преступников прошла на съемной квартире.
Местные СМИ отмечают, что азербайджанцы работали киллерами в украинской преступной группировке.
Их задержали на 72 часа, после чего должен быть решен вопрос об их выдаче Украине.
Задержанные обвиняются в заказном убийстве в Харькове.
29 марта этого года два человека расстреляли из автоматического оружия посетителей ресторана в центре Харькова.
Тогда один пострадавший скончался, несколько получили ранения.