О сроках завершения реконструкции ветряных электростанций в Азербайджане

2018-05-09 14:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в августе планируется завершить ремонт и работы по реконструкции ветряных электростанций.

Об этом президент ОАО «Азеришыг» Баба Рзаев написал в своей статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

Рзаев отметил, что в результате проведенных мер технические потери в региональных электросетях сократились на 11,4 процента, в Баку - на 7,8 процента, составив в целом по ОАО «Азеришыг» 9,6 процента.

Эффективность сборов за использованную электроэнергию по региональным электросетям составила 87 процентов, по Баку – 99 процентов, а в целом по ОАО «Азеришыг» - 93 процента.

Оплата ОАО «Азерэнержи» купленной электроэнергии, а также налоговые и другие выплаты в бюджет были обеспечены на 100 процентов

Председатель ОАО сказал, что завершено 60 процентов работ по проекту White City («Белый город»), создана большая и самая современная распределительная электросеть.