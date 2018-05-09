В ООН обсудили ситуацию с правами человека в Туркменистане

2018-05-09 14:36 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - В ООН обсудили ситуацию с правами человека в Туркменистане, сообщает центр новостей ООН.

Замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выступил в отделении ООН в Женеве, где начала работу 30-я сессия рабочей группы Совета по правам человека.

Представитель официального Ашхабада сообщил, что его страна присоединилась к целому ряду международных договоров, сейчас рассматривается вопрос о присоединении к Римскому статуту - договору об учреждении Международного уголовного суда и к факультативному протоколу к Конвенции против пыток, положения которого позволяют правозащитникам без предварительных условий посещать тюрьмы стран - участниц протокола.

Туркменистан активно предоставляет гражданство лицам без гражданства и беженцам. В период с 2013-го по 2018 год паспорта Туркменистана получили 4 827 человек. По словам Хаджиева, Туркменистан расширяет доступ населения к интернету.