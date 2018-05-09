Минобороны Британии объявило о важных кадровых перестановках

2018-05-09 14:45 | www.trend.az | 9

Начальником штаба обороны Великобритании назначен генерал Ник Картер, генштаб возглавит генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит, сообщило в среду Минобороны Великобритании, передает РИА Новости.

Начальник штаба обороны является профессиональным главой британских вооруженных сил и самым высокопоставленным советником по военным вопросам министра обороны и премьер-министра страны. Глава генштаба – командующий сухопутными войсками — подчиняется главе штаба обороны.

"Генерал-лейтенант Марк Карлтон-Смит станет генералом и сменит генерала сэра Николаса Патрика Картера в июне 2018 года. Генерал Картер займет пост начальника штаба обороны, сменив на этом посту маршала авиации сэра Стюарта Пича, который станет председателем Военного комитета НАТО", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Генерал Ник Картер в прошлом руководил различными операциями в Боснии, Ираке и Афганистане, был заместителем командующего международными силами содействия в Афганистане, а также главой генштаба.