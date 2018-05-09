Стала известна причина возникновения неприятного запаха в некоторых районах Баку

2018-05-09 15:05 | www.apa.az | 8
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно результатам анализов, стали известны причины возникновения неприятного запаха в воздухе.
В атмосферном воздухе количество газовых смесей превысило санитарные нормы.
Установилось, что главным источником неприятного запаха стали установки очистки воды от нефтепродуктов ЗАО «Ecol Engineering Services».
По причине несоблюдения технического процесса и норм очистки сточных вод, эти компании были официально предупреждены. В настоящее время правоохранительные меры принимаются в отношении правонарушителей.