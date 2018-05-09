Азербайджанский театр отмечен Конгрессом США (ФОТО)

2018-05-09 14:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир", принимает участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend Life в театре.

В рамках визита Нихад Гуламзаде рассказывает о деятельности Театра ƏSA, о реализованных социальных проектах и творческих планах на будущее, делится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте.

За успешную деятельность в данной области член Конгресса США Марк Амодей вручил Нихаду Гуламзаде и театру почетный диплом.