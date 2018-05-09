В Баку пройдет вечер, посвященный творчеству Шовкет Алекперовой

2018-05-09 15:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 14 мая в 19.00 в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) пройдет вечер, посвященный творчеству народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life.

Цель проекта "Unudulmayanlar" – организация вечеров, посвященных жизни и творчеству деятелей культуры и искусства – композиторов, исполнителей классического вокала и мугама, сыгравших незаменимую роль в истории азербайджанской национальной музыки.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также на сайте www.iticket.az.

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Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.