Ильхам Алиев: «Азербайджан уже превратился в один из международных транспортных центров» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-09 15:18 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной ассоциации портов и гаваней Сантьяго Гарсия Мила.

Как сообщает АПА, выразив удовлетворение от участия на ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, Сантьяго Гарсия Мила подчеркнул важность участия на мероприятии более 400 представителей из 65 стран.

Он заявил, что участники конференции представляют порты, которые являются членами Международной ассоциации портов и составляют около 70% мирового морского судоходства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнув значение ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, выразил удовлетворение участием в ней представителей большого числа стран. Выражая благодарность за выбор Баку для проведение мероприятия, глава государства отметил, что Азербайджан уже добился больших успехов как в других областях, так и в транспортном секторе, и уже превратился в один из международных транспортных центров.