Выявлена причина резкого запаха в столице

2018-05-09 15:20 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов 4-8 мая провели мониторинг в связи с резким запахом газа, ощущаемом в Хатаинском, Низаминском, Сабаильском и других районах столицы.

Как передает Oxu.Az, были взяты пробы воздуха и проведены анализы.

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что неприятных запах вызван повышением в несколько раз нормы сероводорода в воздухе.

Согласно исследованиям, резкий запах больше всего наблюдается в зоне очистительных систем Нефтеперерабатывающего завода, ООО «Ekol Mühəndislik Xidməti».

Источниками резкого запаха являются именно эти объекты.

В связи с нарушениями технологического процесса и не соблюдения норм при очистке загрязненных вод этим предприятия сделано предупреждение. В данное время идет подготовка документов для применения предусмотренным законами санкций в отношении нарушителей.

А.Б.

