Рауф Талышинский похоронен - ОБНОВЛЕНО

2018-05-09 15:28 | www.apa.az | 7

Главный редактор газеты «Эхо», журналист Рауф Талышинский похоронен.

Как сообщает АПА, после церемонии прощания в мечети Тезепир, Р.Талышинского похоронили на кладбище «Гурт гапысы».

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13:47

В мечети Тезепир проходит церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо», известным журналистом Рауфом Талышинским.

Как сообщает АПА, в церемонии прощания принимают участие близкие покойного, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, главный редактор «525-ci qəzet» Рашад Меджид, главный редактор газеты «Ayna» Эльчин Шихлы, председатель журналистского объединения «Yeni nəsil» Ариф Алиев, другие журналисты, представители общественности.

По завершении церемонии прощания покойный будет похоронен на кладбище «Qurd Qapısı».