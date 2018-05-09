При ударе ВВС Израиля погибли иранские военные

2018-05-09 15:50 | www.oxu.az | 7

В результате удара Израиля по иранским военным объектам к югу от Дамаска погибли по меньшей мере 15 человек, включая восемь иранцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на заявление базирующейся в Британии сирийской правозащитной организации.

Сообщения об атаке Израиля в районе Аль-Кисвех появились вечером во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

«Количество погибших выросло до 15, включая по крайней мере восемь иранцев, которые были убиты в результате ракетных ударов», – говорится в сообщении правозащитной организации.

А.Б.

