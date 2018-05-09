Аятолла Хаменеи ответил Трампу

2018-05-09 16:17 | www.oxu.az | 8

Верховный лидер Исламской революции Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи назвал заявление президента США Дональда Трампа о выходе из иранского ядерного соглашения «глупым и поверхностным».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на PressTV.

Он отметил, что в заявлении Трампа «было много лжи».«Господин Трамп, я скажу вам от имени иранской нации: вы чертовски ошибаетесь», - сказал Хаменеи.

По его словам, проблема США с Ираном не связана с ядерной программой страны.

«Мы заключили соглашение, но враждебность не прекратилась. Теперь они поднимают вопрос о нашем присутствии в регионе и ракетах. Если мы с этим согласимся, они найдут другую проблему», - сказал он.

«Причиной противодействия США в том, что раньше они полностью доминировали в Иране, но исламская революция перекрыла им эту возможность», - добавил он.

А.Б.

