Президент Ильхам Алиев принял главу компании «DP World» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-09 16:19 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании «DP World» Султана Ахмеда бин Сулаима.

Как сообщает АПА, выразив удовлетворение в связи с участием в проводимой в Баку ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, Султан Ахмед бин Сулаим подчеркнул высокий уровень организации этого мероприятия и то, что оно вносит важный вклад в дело международного сотрудничества.

Он сказал, что во время каждого визита в Азербайджан становится свидетелем процессов большого развития в стране, наблюдает стремительный рост иностранных туристов в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил значимость проведения в Баку ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней и оценил это как показатель повышения роли страны в международных транспортных перевозках. Глава государства сказал, что за последние годы Азербайджан достиг больших успехов в сфере транспортной инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев заявил, что, как и в других областях, так и в сфере туризма в стране предпринимаются последовательные шаги. Он также добавил, что постоянно растет число туристов, приезжающих в Азербайджан из различных стран, в том числе из ОАЭ.

Глава государства выразил признательность за приветствия вице-президента ОАЭ, премьер-министра и правителя Дубаи Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, попросил передать свои приветствия Шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и ОАЭ, наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

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14:19

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании «DP World» Султана Ахмеда бин Сулаима.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.