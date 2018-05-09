Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы (версия 2)

2018-05-09 16:23 | www.trend.az | 8

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БАКУ /Trend/ - С конца 2018 года перевозчики смогут в режиме онлайн отслеживать грузы, перевозимые через Бакинский международный морской торговый порт, благодаря применению здесь инновационных технологий, сказал в среду министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на открытии конференции Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, проведение в Азербайджане такого авторитетного мероприятия с участием представителей 65 стран является радостным и важным событием.

"Транспорт и логистика являются самыми динамично развивающимися сферами в мире, и в Азербайджане они считаются приоритетными. Сегодня Азербайджан является участником и инициатором международных транспортных проектов. В результате целенаправленной политики руководства страны Азербайджан превратился в основной транспортный узел региона", - сказал Гулузаде.

Министр отметил, что в Азербайджане формируется устойчивая транспортная система на основе инновационных технологий.

"С целью повышения конкурентоспособности транспортного комплекса Азербайджан проводит реформы, совершенствует управление. Реализация международных проектов приносит дополнительные дивиденды Азербайджану и партнерам, повышает стратегическую значимость региона", - сказал Гулузаде.

Он отметил, что строительство нового Бакинского порта в Аляте превращает страну в современный логистический центр.