Бакинский международный морской торговый порт подписал документы с рядом зарубежных портов (ФОТО)

2018-05-09 16:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт подписал ряд документов о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и китайской группой холдингов портов Лианюнганг, китайской компанией COSCO SHIPPING Lines Co., LTD и портовым трестом Мумбаи (Индия). Меморандум о сотрудничестве Бакинский международный морской торговый порт заключил с китайским портом Гуанчжоу. Документы со стороны Азербайджана подписал гендиректор порта Талех Зиядов. (Автор: Илькин Шафиев)