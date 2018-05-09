Завтра в Баку будет 27 градусов тепла

2018-05-09 16:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный моросящий дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью 15-18 градусов, днем 22-27 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) в течение дня ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура морской воды составит 13-14 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) в течение дня ожидается переменная облачность. Будет преобладать северный ветер. Температура морской воды 17-18 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренный ветер хазри и комфортные температурные условия, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.

В Нахчыванской Автономной Республике в некоторых местах ожидаются грозы, возможны дожди. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью 7-12, днем 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах ожидаются грозы, возможны дожди, местами интенсивные. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.