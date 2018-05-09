Темп роста импорта между КНР и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» впервые превысил экспорт

2018-05-09 16:57 | www.trend.az | 6

В 2017 году масштаб импорта между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» впервые превзошел объем экспорта, который вырос на 8,5 процента по сравнению с 2016 годом, импорт увеличился на 19,8 процента. Об этом говорится в обнародованном докладе-2018 о торговом сотрудничестве в рамках «Одного пояса, одного пути», который был составлен Центром больших данных «Одного пояса, одного пути» Государственного информационного центра Китая.

Как сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао», в прошлом году, согласно докладу, относительно быстрый рост был зафиксирован во внешнеторговом обороте между КНР и странами «Одного пояса, одного пути», который достиг 1440,32 миллиарда долларов, что на 5,9 процентных пункта выше общего темпа роста внешнеторгового оборота КНР. Этот показатель составил 36,2 процента от совокупного объема.

В прошлом году доля торговли между КНР и Азией и Океанией превысила 50 процентов, самый быстрый рост торгового оборота был зафиксирован со странами Центральной Азии. Республика Корея, Вьетнам, Малайзия, Индия и Россия стали главными торговыми партнерами КНР. С внутренней точки зрения, торговый оборот в восточной части Китая составил 80 процентов, провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун и город Шанхай заняли первые пять позиций.