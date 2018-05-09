Северная Корея освободила американских заключенных

2018-05-09 17:17 | www.oxu.az | 3

Трамп сообщил, что правительство Северной Кореи освободило из тюрьмы трех граждан США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, это был жест доброй воли Северной Кореи.

Данное решение было принято в преддверии исторической встречи лидеров США и Северной Кореи.

Трое граждан Америки - Ким Хак-сун, Тони Ким и Ким Дун-Чул были арестованы за антиправительственную деятельность и пропаганду против Северной Кореи.

Данные лица отбывали наказание в исправительных учреждениях строгого режима.

А.Б.

