Пашинян выразил готовность к переговорам с Турцией

2018-05-09 17:29 | www.oxu.az | 7

Армения готова к установлению дипотношений с Турцией без предварительных условий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в оккупированном армянами Ханкенди.

«Турция выдвигает условия. Требование нелогично, потому что нелогично для установления отношений с какой-либо страной выдвигать условия касательно третьей страны. Мы остаемся на своей позиции и готовы установить отношения без условий...», - сказал Пашинян.

А.Б.

