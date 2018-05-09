Пашинян о присоединении Карабаха к Армении

2018-05-09 17:39 | www.oxu.az | 12

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил отношение к перспективе объединения Армении и непризнанной «Нагорно-карабахской республики» («НКР») созданной на оккупированных территориях Азербайджана, передает Oxu.Az.

«Международное признание «НКР» - один из путей к этому. Когда «НКР» будет международно признан, народы Армении и Карабаха выразят свою позицию», - отметил Никол Пашинян на пресс-конференции в Ханкенди.

Напомним, что визит в оккупированный Нагорный Карабах стал первым визитом Никола Пашиняна.