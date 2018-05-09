За кулисами Евровидения 2018 (ФОТО)

2018-05-09 17:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" проходит 63-й международный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life. За кулисами идет активная подготовка, певцы дают интервью, готовятся к выступлению.

Первыми финалистами стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии. Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, финал - 12 мая.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере принимали участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).