В Киноцентре "Низами" состоится показ фильма "Əbədiyyət yolu"

2018-05-09 17:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В репертуар Киноцентра "Низами" 10 мая в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева внесены изменения, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

В репертуар Киноцентра включен короткометражный документальный фильм "Əbədiyyət yolu", посвященный жизни и деятельности великого сына Азербайджана.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на студии документальных фильмов "Салнаме" режиссером Игбалом Мамедалиевым.