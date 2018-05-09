Награждены отличившиеся на учениях в Турции военные Азербайджана - ФОТО

2018-05-09 17:54 | www.oxu.az | 6

Находящийся с визитом в Турецкой Республике министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 9-го мая встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвующими в международных учениях «Efes-2018».

Как передает Oxu.Az, поздравив отличившийся в учениях личный состав, министр обороны высоко оценил продемонстрированный ими в ходе учений профессионализм и наградил военнослужащих.

Следует отметить, что в начавшихся с 11-го апреля учениях «Efes-2018» участвуют более 100 военнослужащих Азербайджанской Армии.

А.Б.

