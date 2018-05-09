Минобороны Армении: Перешедшие из Азербайджана оказались бангладешцами

2018-05-09 18:03 | www.oxu.az | 7

Шестеро иностранцев, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Армении, являются гражданами Бангладеш.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Спутник Армения», об этом на пресс-конференции в среду заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян.

«Нарушители - граждане Бангладеш. Они переданы Службе национальной безопасности Армении», - сообщил Саркисян.

Других деталей он не сообщил.

Министерство обороны Азербайджана не подтверждает информацию о переходе шести человек в Армению.

«Такой информации нет», - коротко отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

А.Б.

