Азербайджанские флаги в акции «Бессмертный полк» – ФОТО

2018-05-09 19:35 | www.oxu.az | 5

Активисты азербайджанской диаспоры с национальными флагами и портретами воевавших родственников прошли через Красную площадь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Report, около 100 активистов Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и других азербайджанских организаций России приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя через всю Тверскую улицу и Красную площадь. Многие несли портреты родственников, воевавших в ВОВ.

Напомним, что накануне вечером московские власти разрешили азербайджанцам и представителям других национальностей пройти в шествии под своими национальными флагами в составе колонн.

Колонны охранялись усиленными нарядами ОМОН. Участие в шествии под флагами непризнанных республик и сепаратистских объединений было запрещено. Несмотря на это, представители армянской диаспоры попытались развернуть флаги и стяги непризнанной «НКР», что возмутило азербайджанских активистов. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов провокация была предотвращена.

Всего в акции приняли участие около миллиона человек.