Спикер парламента Ирана: «США ставят под риск международную безопасность»

2018-05-09 19:41 | www.apa.az | 5

«Иран подождет несколько недель прежде чем предпринять меры в связи с решением США».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Mehr», об этом сказал спикер парламента Ирана Али Лариджани.

По словам А.Лариджани, этим Иран докажет всему миру, что пытается решить проблему мирным путем: «Это зазорный шаг для США. Из-за этого решения Трампа мировое недоверие к США возросло.А Иран доказал, что предпочитает диалог и политические способы урегулирования любых разногласий».

Спикер парламента Ирана отметил, что США ставят под угрозу международную безопасность: «С Трампом лучше говорить с позиции силы. В этой ситуации Иран не откажется от прежней позиции по своей ядерной программе».