Азербайджанская диаспора приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве

2018-05-09 19:46 | www.apa.az | 5

Азербайджанская диаспора России приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.

Как сообщает московский корреспондент АПА, активисты азербайджанской диаспоры с национальными флагами и портретами воевавших родственников прошли через Красную площадь.

Около 100 активистов Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и других азербайджанских организаций России приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя через всю Тверскую улицу и Красную площадь. Многие несли портреты родственников, воевавших в ВОВ.

В акции «Бессмертный полк» также участвовал президент России Владимир Путин.

Отметим, накануне вечером московские власти разрешили азербайджанцам и представителям других национальностей пройти в шествии под своими национальными флагами в составе колонн.

Колонны охранялись усиленными нарядами ОМОН. Участие в шествии под флагами непризнанных республик и сепаратистских объединений было запрещено. Несмотря на это, представители армянской диаспоры попытались развернуть флаги и стяги непризнанной «НКР», что возмутило азербайджанских активистов. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов провокация была предотвращена.