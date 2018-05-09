Могерини пригласила Пашиняна в Брюссель

2018-05-09 20:05 | www.oxu.az | 5

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини позвонила Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, они говорили о важности партнерства между ЕС и Арменией и подчеркнули, что с нетерпением ждут личной встречи. Глава дипломатии ЕС пригласила премьер-министра посетить Брюссель при первой же возможности.

Официальные лица обсудили следующие шаги после избрания премьер-министра парламентом Армении, включая будущее формирование правительства, и затронули дальнейшую возможность укрепления связей между ЕС и Арменией. Они также кратко обсудили приоритеты внешней политики, в том числе нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого остается, как подтвердила Могерини, первоочередной задачей для Евросоюза.