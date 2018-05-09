В Китае создан первый глубоководный рыбопромысловый район

2018-05-09 20:20 | www.trend.az | 3

4 мая в городе Циндао китайской провинции Шаньдун был запущен в эксплуатацию первый полностью погруженный интеллектуальный садок «Шэньлань-1», самостоятельно разработанный Китаем, сообщенает сайт «Хуаньцюван».

Интеллектуальный садок «Шэньлань-1» был разработан Китайском университетом океанологии и Институтом оборудования для океанографических работ провинции Хубэй по поручению рыбопромышленной компании города Жичжао "Ваньцзэфэн" и был создан компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd в городе Циндао. Садок имеет периметр 180 м и высоту 38 м, весит 1400 тонн.

Данное оборудование будет использоваться для выведения канадских лососей в морском районе в более 100 морских милях к востоку от города Жичжао, за раз может разводить 300 тысяч канадских лососей, добыча рыбы составит 1500 тонн.