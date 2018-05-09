Помпео: “Дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены”

2018-05-09 20:20 | www.apa.az | 6

Дата и место встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены и будут объявлены в начале следующей недели.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам своего второго визита в Северную Корею.

"Дата, место и время определены… Надеемся объявить об этом в начале следующей недели", сказал он

Помпео также заявил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться более одного дня, если им будет что еще обсудить.