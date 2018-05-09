В Баку открылся пятый центр обслуживания под названием «Шебеке» – ФОТО

2018-05-09 20:52 | www.oxu.az | 5

Министерство транспорта, связи и высоких технологий сдало в эксплуатацию очередной центр обслуживания «Шебеке».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Новый центр, расположенный в Ясамальском районе на улице Шарифзаде, оснащен всеми необходимыми телекоммуникациями и оборудованием для проведения почтовых, банковских и финансовых операций.

Как и в других центрах обслуживания «Шебеке», в этом центре граждане могут обратиться для установки телефона, подключения к интернету, оплаты всех видов услуг связи, регистрации IMEI мобильных устройств, воспользоваться услугами электронного правительства, электронной подписью, а также совершить обмен валюты, заказать авиабилеты и туристические поездки, оформить страхование и многое другое.

Центр обслуживания «Шебеке» в будние дни будет беспрерывно работать с 9:00 до 19:00, а в выходные дни – с 9:00 до 18:00.

Основная цель создания центров обслуживания «Шебеке» заключается в оказании населению услуг в централизованном порядке в соответствии с высокими стандартами.

Концентрация всех услуг в едином центре позволяет избежать потерь времени и создает возможность для безналичных платежей.

Это уже пятый центр обслуживания «Шебеке», открытый в Баку. В ближайшем будущем планируется открыть новые центры обслуживания «Шебеке» в Баку и в регионах Азербайджана.