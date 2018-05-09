Азербайджан и США обсудят возможности торговли

2018-05-09 20:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Торговая миссия Азербайджана примет участие в Транскаспийском форуме 2018 (2018 Trans-Caspian Forum), который состоится 17 мая в Вашингтоне. Об этом в среду Trend сообщили в Американо-азербайджанской торговой палате (USACC).

В азербайджанскую делегацию войдут представители компаний, действующих в различных сферах промышленности, включая строительство, производство медицинских приборов, сферы телекоммуникации и ИТ, госзакупков (продовольствие и сельское хозяйство), перевалки грузов и производства стройматериалов, распределения продуктов питания и напитков.