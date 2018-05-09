В результате серии взрывов в Кабуле погибли 13 человек

2018-05-09 21:08 | www.apa.az | 5
В столице Афганистана Кабуле в среду, 9 мая, с коротким интервалом прогремели четыре взрыва, в результате чего погибли 13 человек.
Как передает АПА, об этом сообщает Deutche Welle.
Отмечается, что в результате нападения двух смертников ИГ на полицейский участок в районе Дашт-э-Барчи погибли 10 человек.
В центральном районе Кабула - Шар-э-Нав - прогремели два взрыва возле главного входа в полицейский участок.Затем боевики обстреляли здание участка и офисы других организаций. Сообщается о трех погибших и нескольких раненых. Кто стоит за этим нападением, и что именно являлось целью боевиков, пока не установлено.