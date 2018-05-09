В Сумгайыте изнасиловали 15-летнюю девушку

2018-05-09 21:42 | www.oxu.az | 3

В городе Сумгайыт изнасилована 15-летняя девушка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в общежитии № 2, расположенном в 15-м квартале города.

Таким образом, у жительницы города С.М. (имя условное) 2003 г. р. начались резкие боли в брюшной полости. Увидев это, отец 15-летней девушки обратился в Станцию скорой медицинской помощи г. Сумгайыт. После предварительного обследования, несовершеннолетняя девушка была направлена в Родильный дом № 1 г. Сумгайыт.

Позже отец девушки проинформировал об этом правоохранительные органы.

По факту в 3-м отделении Сумгайытского ГУП начато расследование.