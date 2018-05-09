МИД о заявлении Пашиняна по Карабаху

2018-05-09 22:13 | www.oxu.az | 5

Азербайджан все еще надеется, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«К нашему сожалению, он выступает с противоречивыми заявлениями по поводу урегулирования конфликта. Армения вопреки уставу ООН оккупировала нагорно-карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана, а также осуществила этническую чистку против более миллиона азербайджанцев. Хотелось бы напомнить, что по решению Хельсинского совета министров в марте 1992 года была создана Минская группа, в качестве сторон конфликта были признаны Армения и Азербайджан, а в качестве заинтересованных сторон в конфликте – армянская и азербайджанские общины нагорно-карабахского региона.

Принципиальную основу политического урегулирования конфликта составляют резолюции СБ ООН под номерами 822, 853, 874 и 884. В данных резолюциях осуждается применение силы против Азербайджана и вновь подтверждается суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ нашего государства», - отметил он.

По его словам, в данных резолюциях в очередной раз подчеркивается, что Нагорный Карабах является неотделимой частью Азербайджана.

«Также данные резолюции СБ ООН требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Для того, чтобы скрыть прямую ответственность за военную агрессию против Азербайджана, Армения использует и искажает принцип права народов на самоопределение. Армения утверждает, что данный принцип может быть применен для одностороннего отделения армян, проживающих в нагорно-карабахском регионе, от Азербайджана. На самом же деле, это не имеет никакого отношения с правом народов на самоопределение, зафиксированного в уставе ООН, в Хельсинском заключительном акте ОБСЕ от 1975 года и других международных документах.

Наряду с этим, нет безосновательны требования применения данного принципа в отношение случаев, где были грубо нарушены нормы международного права, включая нормы, принудительные нормы (jus cogens), запрещающие угрозу или применение силы против суверенитета и территориальной целостности государств. В 8 пункте Хельсинского заключительного акта отмечается, что принцип права на самоопределение должен выражаться в соответствии с уставом ООН, нормами и принципами международного права, и особенно территориальной целостности страны.

Также благодаря данному акту был расширен пункт 2(4) устава ООН для отдельной кодификации в качестве самостоятельных принципов понятий территориальной целостности, неприкосновенности границ и неприменения силы, что преследовало цель специально подчеркнуть принцип территориальной целостности», – продолжил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что жители Нагорного Карабаха могут воспользоваться «внутренним» правом на самоопределение в рамках границ Азербайджана.

«Это предусматривает совместное проживание азербайджанской и армянской общин в условиях мира, достоинства и процветания в рамках территориальной целостности и суверенитета. Мы все еще надеемся, что новое политическое руководство не повторит ошибки своих предшественников, будет проводить здоровую политику и будет пытаться формировать цивилные отношения в целях мирного проживания с соседями. Урегулирование конфликта может послужить обеспечению продолжительного мира и безопасности в регионе, и всестороннему пользованию возможностями регионального сотрудничества.

Таким образом, мяч на стороне Армении и не надо вновь изобретать велосипед. Еще раз хотим подчеркнуть, что Азербайджан все еще готов к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседаетелей Минской группы ОБСЕ для скорейшего урегулирования конфликта», - подчеркнул он.