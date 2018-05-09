Хикмет Гаджиев: “Новый премьер-министр Армении выступает с противоречивыми заявлениями о переговорном процессе”

2018-05-09 22:35 | www.apa.az | 4

"Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых давно нуждается население Армении, затрагивая тему Нагорного Карабаха, отдает предпочтение политической агитации. К сожалению, с этой целью он выступает с противоречивыми заявлениями о переговорном процессе по урегулированию конфликта".

Как передает АПА, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, Азербайджан все еще надеется, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику, стараться установить цивилизованные отношения со странами-соседями.

«Урегулирование конфликта может способствовать устойчивому миру и безопасности в регионе, созданию всеобъемлющих возможностей регионального сотрудничества, что может принести, в первую очередь, пользу населению Армении. Так что мяч на армянской стороне и необходимости изобретать велосипед нет необходимости. Еще раз подчеркиваем, Азербайджан готов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ к субстансивным переговорам по скорейшему урегулированию конфликта на основе текущей повестки дня», сказал Х.Гаджиев.