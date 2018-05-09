Лава из вулкана поглотила машину − ВИДЕО

2018-05-09 22:40 | www.oxu.az | 5

В Сети набирает популярность видеозапись, на которой поток лавы из вулкана уничтожает оставленный на дороге автомобиль «Форд-Мустанг».

Как сообщает Oxu.Az, за двое суток ролик набрал более четырнадцати миллионов просмотров.

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. За последние несколько дней на Большом острове было зарегистрировано несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек.

В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.