На посольство Латвии в Москве совершено нападение

2018-05-09 23:17 | www.apa.az | 4

На здание посольства Латвии в Москве было совершено нападение.

Как передает АПА, об этом в «Twitter» написал заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

«Вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападавшие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства», написал он.

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис, инцидент произошёл в 17:30 по московскому времени. По его словам, несколько человек бросили в здание посольства дымовые шашки и файеры.