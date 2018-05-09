Нападение на посольство Латвии в Москве

2018-05-09 23:29 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на латвийское посольство в Москве было совершено нападение, двух человек задержали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Ринкевичс написал в твиттере:

«На посольство Латвии в России сегодня вечером было совершено нападение, два человека были задержаны. Латвия строго осуждает подобные провокации и требует от России обеспечения полной безопасности дипломатических миссий Латвии в соответствии с международным правом».