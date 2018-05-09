Официальная Анкара: Без освобождения азербайджанских территорий...

2018-05-09 23:49 | www.oxu.az | 6

Без освобождения азербайджанских территорий о нормализации армяно-турецких отношений не может быть и речи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в среду в Администрации президента Турции, комментируя сегодняшние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ханкенди, где он провёл брифинг для зарубежных журналистов.

Как отметили в Администрации, Турция выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Позиция Турции в вопросе нагорно-карабахского конфликта четка и ясна, и Армения безоговорочно должна освободить оккупированные азербайджанские территории»,- сказали в Администрации президента Турции.

Касаясь претензий Армении относительно так называемого «геноцида армян», в Администрации президента отметили, что Турция открыла все свои архивы для исследования событий 1915 года.

«Об открытии архивов неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Если в истории был бы «геноцид» против армян, то Армения согласилась бы с предложением Анкары об открытии архивов», - сказали в Администрации.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий.