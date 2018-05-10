Страна отмечает 95 годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

2018-05-10 00:01 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в связи с этой датой проводятся мероприятия не только в Азербайджане, но и во многих других странах мира.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе ‎Нахчыван. В 1939-1941 гг. по окончании Нахчыванского педагогического ‎техникума он обучался на архитектурном факультете Азербайджанского ‎индустриального института (ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная ‎Академия). С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном ‎комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Совете народных ‎комиссаров Нахчыванской АССР, а с мая 1944 года – в органах государственной безопасности Азербайджанской ССР. В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде, а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета. С 1964 года он занимал пост заместителя ‎председателя, а с 1967 года – председателя Комитета Государственной ‎Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР. Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии ‎Азербайджана в июле 1969 года первым секретарем Центрального Комитета ‎Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев возглавил ‎республику. Он являлся кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (1976-1982). В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро ‎Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, ‎назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и ‎стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев был ‎депутатом Верховного Совета СССР и пять лет занимал пост заместителя ‎председателя Верховного Совета СССР.‎ Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го, 10-го и 11-го созывов, заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1974-1979). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. Являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов. Был награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Красной Звезды, дважды Герой Социалистического труда (1979,1983).

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, ‎проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии ‎Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ‎ушел в отставку с занимаемых должностей. В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку ‎советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в ‎представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать ‎организаторов и исполнителей преступления, совершенного против ‎азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики ‎руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой ‎конфликтной ситуацией в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической ‎Партии Советского Союза.‎ На ‎проведенном в 1992 году в городе Нахчыване учредительном съезде партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев был избран председателем партии.‎ В 1991-1993 годах он занимал пост председателя ‎Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя ‎председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики, заместителя ‎председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был ‎избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля ‎постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента ‎Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного ‎голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской ‎Республики.

После прихода к власти Гейдара Алиева, в Азербайджане начался поворотный пункт во всех сферах общественной жизни. Были предотвращены попытки государственного переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов. В мае 1994 года был достигнуто прекращения огня на линии фронта. В сентябре 1994 года в Баку был подписан «Контракт века» по разработке нефтяных месторождений Азербайджана. Благодаря воле Гейдара Алиева были проложены нефтепроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, позволившие выйти азербайджанской нефти на мировые рынки. Гейдар Алиев сыграл видную роль в восстановлении Великого шелкового пути. У него были выдающиеся заслуги в создании объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Он заложил основы для демократического правового государства. В ноябре 1995 года была принята Конституция, в 1995 и 2000 годах в стране прошли парламентские выборы по многопартийной системе. Начал функционировать Конституционный суд. В стране была отменена смертная казнь и цензура. В мае 1995 года был восстановлен институт помилования. В 1995-2002 годах были амнистированы множество заключенных. В 1996 году Азербайджан получил статус «особого гостя» в Совете Европы, а 25 января 2001 года страна стала полноправным членом этой международной организации.

11 октября 1998 года он вновь был избран ‎президентом Азербайджанской Республики. В 2001 году он подписал указы по переходу азербайджанского алфавита на латиницу, совершенствования применения азербайджанского языка, учреждения дней Азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Г. Алиев скончался 12 декабря 2003 года.