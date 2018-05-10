Страна отмечает 95 годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

2018-05-10 00:01 | www.apa.az | 5
Как сообщает АПА, в связи с этой датой проводятся мероприятия не только в Азербайджане, но и во многих других странах мира.
Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван. В 1939-1941 гг. по окончании Нахчыванского педагогического техникума он обучался на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия). С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а с мая 1944 года – в органах государственной безопасности Азербайджанской ССР. В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде, а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета. С 1964 года он занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года – председателя Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР. Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана в июле 1969 года первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев возглавил республику. Он являлся кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (1976-1982). В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР и пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР. Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го, 10-го и 11-го созывов, заместителем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1974-1979). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. Являлся депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов. Был награжден пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Красной Звезды, дважды Герой Социалистического труда (1979,1983).
В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей. В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза. На проведенном в 1992 году в городе Нахчыване учредительном съезде партии «Ени Азербайджан» Гейдар Алиев был избран председателем партии. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.
После прихода к власти Гейдара Алиева, в Азербайджане начался поворотный пункт во всех сферах общественной жизни. Были предотвращены попытки государственного переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов. В мае 1994 года был достигнуто прекращения огня на линии фронта. В сентябре 1994 года в Баку был подписан «Контракт века» по разработке нефтяных месторождений Азербайджана. Благодаря воле Гейдара Алиева были проложены нефтепроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, позволившие выйти азербайджанской нефти на мировые рынки. Гейдар Алиев сыграл видную роль в восстановлении Великого шелкового пути. У него были выдающиеся заслуги в создании объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Он заложил основы для демократического правового государства. В ноябре 1995 года была принята Конституция, в 1995 и 2000 годах в стране прошли парламентские выборы по многопартийной системе. Начал функционировать Конституционный суд. В стране была отменена смертная казнь и цензура. В мае 1995 года был восстановлен институт помилования. В 1995-2002 годах были амнистированы множество заключенных. В 1996 году Азербайджан получил статус «особого гостя» в Совете Европы, а 25 января 2001 года страна стала полноправным членом этой международной организации.
11 октября 1998 года он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики. В 2001 году он подписал указы по переходу азербайджанского алфавита на латиницу, совершенствования применения азербайджанского языка, учреждения дней Азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Г. Алиев скончался 12 декабря 2003 года.