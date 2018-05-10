Сегодня 95-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

2018-05-10 00:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчыван. По окончании в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума он поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия), но начавшаяся Вторая мировая война не позволила ему завершить образование.

С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и на ответственных должностях в Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР, а в 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности. В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Гейдар Алиев, проработавший двадцать пять лет в системе органов безопасности, с 1964 года занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года – председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено звание генерал-майора.

В июле 1969 года на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана и стал руководителем республики.

В 1976 году был избран кандидатом, а в декабре 1982 года – членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Работая на этом посту, Гейдар Алиев руководил важнейшими областями экономической, социальной и культурной жизни СССР.

На протяжении двадцати лет Гейдар Алиев являлся депутатом Верхивного Совета СССР и Азербайджанской ССР и пять лет занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией, в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза.

Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был избран председателем партии.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были официально пригласить Гейдара Алиева в Баку.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июня – постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики.

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики.

11 октября 1998 года он вновь был избран Президентом Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия в выборах в связи с проблемами со здоровьем.

12 декабря 2003 года общенациональный лидер Азербайджана, Президент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике Соединенных Штатов Америки, а 15 декабря – похоронен в Баку, на Аллее почетного захоронения.

Использован материал с сайта http://heydar-aliyev-foundation.org

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