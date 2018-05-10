США не стремятся к смене режима в Тегеране и противостоянию с иранцами в Сирии - Госдеп

2018-05-10 00:27 | www.trend.az | 5

Администрация Трампа не нацеливается на смену режима в Тегеране и военное противостояние с иранцами в Сирии. С таким заверением выступил в среду на специальном телефонном брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Эндрю Пик. Вместе с ним участие в этом брифинге, который был проведен в связи с решением Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, принял заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер, пишет ТАСС.

У ведущих брифинга поинтересовались, следует ли воспринимать как свидетельство подготовки к смене режима в Тегеране выход США из СВПД, заключенного постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта многосторонняя договоренность призвана урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. "Нет, мы пытаемся изменить поведение режима", - ответил Пик.

В такое же ключе он высказался, когда у него и Тесслера спросили, намерены ли США в свете выхода из СВПД переходить к военному противодействию Ирану в Сирии. "Наши силы находятся в Сирии, чтобы противостоять ИГ ("Исламское государство"), чтобы разгромить ее. Процесс ограничения и сокращения злонамеренного влияния Ирана станет продуктом финансового и политического давления. Это в Сирии и не в меньшей степени в Йемене", - заявил Пик.

"Кроме того, в Сирии мы концентрируем внимание на оказании содействия политическому процессу в Женеве и сдерживанию применения химических вооружений. Таков будет подход к Сирии. Спаривая его, как я сказал, с экономическими последствиями поведения Ирана в регионе для иранского правительства <...>, мы вынудим последнее пересмотреть такое поведение", - добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Президент Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Великобритания, Германия и Франция сигнализировали, что собираются продолжать выполнять СВПД. Власти Ирана отреагировали на новости из США гораздо менее однозначно, сообщив, что выработают свою позицию по итогам переговоров с остальными участниками сделки. МИД России заявил, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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