Ким Чен Ын: “Встреча с Трампом принесет позитивные изменения”

2018-05-10 02:05 | www.apa.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет позитивные изменения на Корейский полуостров.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство ЦТАК по итогам встречи северокорейского лидера с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Он (Ким Чен Ын) заявил, что предстоящий саммит между КНДР и США станет исторической встречей для отличного первого шага к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего", - говорится в сообщении агентства.

Во вторник в столицу КНДР прилетел Помпео для уточнения организационных вопросов, связанных с предстоящим саммитом. Он написал в своем Twitter, что у него прошла "продуктивная" беседа с Ким Чен Ыном. Как заявил в среду журналистам Трамп, место и время его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие три дня.