Стало известно, что женщина в Дашкесане совершила суицид - ОБНОВЛЕНО

2018-05-10 03:06 | www.apa.az | 5

В трагедии разыгравшейся в Дашкесанском районе рассматривается и версия суицида.

Как сообщает западное бюро АПА, по предварительным данным, жительница села Габагтепе Гасанова Латифа Мурсал гызы (1975 г.р.) с целью самоубийства подожгла комнату, в которой кроме нее находился и ее 6-месячный ребенок.

Расследование по факту продолжается.

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В селе Габагтепе Дашкесанского района произошло жестокое убийство.

Как сообщает западное бюро АПА, сожженные тела жительницы села Гасановой Латифы Мурсал гызы (1975 г.р.) и ее шестимесячного сына Али Ильгар оглу Гасанова были обнаружены в доме, в котором они проживали.

Сообщается, что тело женщины было обнаружено в спальной комнате, а ребенка - в колыбели. По предварительным данным, женщина с ребенком были убиты.

По словам жителей деревни Габагтепе, Гасановы известны как благополучная семья, у которой не было каких-либо недоброжелателей. В день происшествия глава семейства Ильгар Гасанов находился в райцентре. В настоящее время его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Дашкесанского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.