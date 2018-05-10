В Сомали более 10 человек погибли при взрыве на рынке

2018-05-10 03:32 | www.apa.az | 5

По меньшей мере, 11 человек погибли и более 10 пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду в 70 км от Могадишо, столицы Сомали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на рынке в городе Ванлавейн.

"Мы подтвердили гибель 11 человек, более 10 получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии", - приводит агентство заявление представителя местных властей Мохаммеда Абдикарима.

Обстоятельства взрыва расследуются. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.