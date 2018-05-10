Цена барреля нефти марки WTI превысила $71 на фоне решения Трампа по Ирану

2018-05-10 03:59 | www.trend.az | 4

Стоимость барреля нефти марки WTI, торгующейся на Нью-Йоркской товарной бирже, по итогам торговой сессии в среду увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14. Это произошло на фоне объявленного днем ранее президентом США Дональдом Трампом решения о выходе из ядерного соглашения с Ираном, передает ТАСС.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это самый крупный показатель стоимости нефти за последние 3,5 года. По данным издания, рост цен вызван опасениями значительных сокращений объемов поставок нефти ввиду ожидаемого возобновления санкций в отношении Ирана, который в настоящий момент экспортирует до 2 млн баррелей в сутки.

"Если говорить о ценах, то, несомненно, наблюдается риск повышения", - заявил газете старший аналитик инвестиционной компании Massar Capital Management Марван Йоунес. "Очевидно, что рынкам претит неопределенность", - добавил он. "Если спрос [на нефть] не удастся обеспечить с помощью поставок из США или откуда-то еще, цены будут только расти", - заявил в свою очередь изданию бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам международной энергетики Дэвид Голдвин.