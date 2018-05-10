Трамп и Мун Чжэ Ин поприветствовали освобождение американцев в КНДР

2018-05-10 04:50 | www.apa.az | 7

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чже Ин провели телефонный разговор в ходе которого приветствовали освобождение из-под стражи в КНДР трех американских граждан.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе также отмечается, что американский лидер с нетерпением ждет визита в Вашингтон Мун Чже Ина, который намечен на 22 мая.

Ранее в среду Трамп в Twitter сообщил, что госсекретарь США, который находился в Пхеньяне с визитом, возвращается в США вместе с освобожденными из-под стражи в КНДР тремя американцами. Глава Белого дома в связи с этим выразил признательность северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Трамп также указал, что вскоре встретится с освобожденными американцами.